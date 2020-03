Coronavirus : suspension des visites aux prisonniers pour un mois en Côte d’Ivoire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – La direction de l’administration pénitentiaire ivoirienne a annoncé mardi dans une note adressée à ses travailleurs, la suspension des visites des personnes extérieures aux prisonniers sur la période du 18 mars au 16 avril 2020 en vue de lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus.

« Les visites des personnes extérieures dans les établissements pénitentiaires sont suspendues du 18 mars 2020 au 16 avril 2020», a indiqué le magistrat hors hiérarchie Boubakar Coulibaly, le directeur de l’administration pénitentiaire dans cette note.

Par ailleurs, il a ajouté que les détenus arrivant de l’extérieur, avant leur admission en cellule, feront l’objet d’un confinement de 48h dans un local, mesure au cours de laquelle ils feront l’objet d’un contrôle médical visant à s’assurer qu’ils ne sont pas contaminés.

« Le personnel exerçant dans chaque établissement pénitentiaire est invité à se conformer avec une stricte rigueur aux mesures hygiéniques clairement arrêtées par le Conseil national de sécurité avec la crise et à prendre toutes les dispositions utiles en vue de ne pas exposer la population carcérale à la pandémie », a conseillé M. Coulibaly.

Lundi soir au terme d’une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité ( CNS) présidée par le président ivoirien Alassane Ouattara sur la situation de la maladie à coronavirus en Côte d’Ivoire, les autorités ivoiriennes ont pris 13 mesures complémentaires pour lutter contre la propagation de cette maladie.

Il s’agit entre autres de la fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours et la suspension pour une période de 15 jours renouvelables, à compter du 16 mars 2020 à minuit de l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de la maladie à coronavirus.

A ce jour, 06 cas confirmés de maladie à coronavirus ont été enregistrés dans le pays. Cette maladie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus, a été détectée en décembre 2019 à Wuhan, en Chine.

