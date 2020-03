Les évêques Catholiques annoncent la fermeture des séminaires pour 30 jours

ABIDJAN, 17 mars 2020 – 13H44 GMT [ALERTE INFO]-

Les évêques Catholiques de Côte d’Ivoire ont annoncé mardi la fermeture des séminaires pour « 30 jours avec départ des séminaristes en famille » et appelé les paroisses à éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, en raison de la maladie à coronavirus, dans une déclaration.

« Les séminaires sont fermés pour une période de 30 jours à compter du 17 mars, avec départ des séminaristes en famille », indique la déclaration de la conférence des évêques Catholiques de Côte d’Ivoire qui ont pris « acte des mesures annoncées » lundi par le gouvernement.

Dans le texte lu par Mgr Gaspard Béby, ils ont appelé « au strict respect de la mesure interdisant des rassemblements de plus de 50 personnes, le respect de la distance d’un mètre entre les personnes » et invité « toutes les paroisses » à s’organiser « de façon responsable en respectant les normes édictées par le gouvernement (pour) la messe ».

Les évêques Catholiques de Côte d’Ivoire ont recommandé que le chemin de croix se fasse « en famille ou dans les CEB (communautés ecclésiales de base) avec un nombre n’excédant pas 50 personnes » et suspendu la catéchèse et les pèlerinages de carême ».

Les messes de requiem ont été autorisées avec « au maximum 50 participants » tandis que les veillées funéraires se feront en famille avec le même nombre et les mariages selon les normes édictées par le gouvernement.

Cette décision fait suite à 13 mesures complémentaires annoncées lundi par le gouvernement dont la fermeture de tous les établissements scolaires et supérieurs, l’interdiction des « rassemblements de plus de 50 personnes » pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d’Ivoire où six cas confirmés ont été enregistrés.

EFI