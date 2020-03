COVID-19 : Le nombre de cas confirmés passe « de 15 à 20 », selon le ministère de la Santé

Ouagadougou, 16 mars 2020 -[ALERTE INFO]-Le ministère burkinabé de la Santé a annoncé que le nombre de cas confirmés du COVID-19 au Burkina est passé de « 15 dimanche à 20 lundi soir », soit cinq nouveaux cas en un jour, au JT de 20 h 00 à la télévision nationale (RTB).

Dimanche soir, la ministre de la Santé, Claudine Lougué annonçait huit nouveaux cas » de contamination du coronavirus (COVID-19), portant à 15 le nombre de personnes infectées dont « 4 en lien » avec les deux premiers cas et une « dizaine » d’autres cas suspects mis en observation.

Ce nombre a été revu à la hausse ce lundi soir, passant de 15 à 20 cas confirmés, c’est ce qu’à annoncé le ministère de la Santé et évoqué d’autres cas de contamination (trois chinois) qui ont été détectés positifs à l’aéroport international de Ouagadougou et mis sous traitement hors de la ville.

Au regard de l’évolution de la pandémie du coronavirus au Burkina, l’Etat Burkinabé a décidé samedi dans la soirée de « la fermeture de tous les établissements d’enseignement à compter du lundi 16 au mardi 31 mars 2020 sur l’ensemble du territoire national ».

Face à la menace de la maladie, trois jours après l’annonce des deux premiers cas positifs, le gouvernement avait procédé au cours du conseil des ministres du 11 mars au « report de toutes les manifestations publiques et privées jusqu’au 30 avril ».

Apparue fin décembre 2019 en Chine, la pneumonie à Coronavirus (COVID-19), qui est passée du stade d’épidémie à celui de « pandémie », a touché plus de 170.000 personnes et causé la mort de plus de 7.000 autres dans le monde à ce jour.

DNG