Coronavirus : les protestants évangéliques annoncent la suspension des cultes

Abidjan, 17 mars 2020 -[ALERTE INFO]- Le consistoire des protestants évangéliques de Côte d’Ivoire, présidé par le révérend Yaye Dion Robert, a annoncé mardi la suspension des “cultes pendant deux semaines’’ dans “toutes les églises locales’’ en raison de la propagation de la maladie à coronavirus, dans un communiqué.

“Le Consistoire demande à toutes les églises locales de suspendre les cultes pendant 2 semaines et d’attendre les nouvelles instructions’’, indique le texte.

Lundi soir, le gouvernement ivoirien avait indiqué que le nombre de cas confirmés s’élevait à six dans le pays et annoncé une batterie de mesures pour lutter contre la propagation de la maladie. Notamment, la fermeture de tous les établissements scolaires pour 30 jours et l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes pour 15 jours renouvelables à compter du 18 mars à minuit.

Tout en saluant ces mesures, le Consistoire “recommande à’’ ces fidèles “et à tous ceux qui vivent sur le territoire national de (les) observer de façon scrupuleuse’’

“Le Consistoire des PECI demande à tous les chrétiens et aux églises locales de s’investir pleinement dans la prière contre ce fléau’’, ajoute le texte.

SKO