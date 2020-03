Fermeture des écoles pour 30 jours en Côte d’Ivoire pour lutter contre la propagation du Coronavirus (Officiel)

APA-Abidjan ( Côte d’Ivoire)- Le gouvernement ivoirien a annoncé lundi soir à Abidjan la fermeture des établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieures pour une période de 30 jours pour lutter contre la propagation de la maladie à Coronavirus dans le pays où 06 cas ont été déjà confirmés.

«(…) L’ordre du jour portait sur un seul point à savoir la situation en Côte d’Ivoire de la pandémie de la maladie à Coronavirus… Des mesures complémentaires suivantes ont été prises: Fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit», a annoncé Patrick Achi, le Secrétaire général de la présidence ivoirienne au terme de cette réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité (CNS) présidée par le président Alassane Ouattara et à laquelle a pris part le comité des experts du ministère de la santé et de l’hygiène publique.

Au-delà de la fermeture des écoles dans le pays, M. Achi a énuméré une dizaine de mesures arrêtées au cours de cette réunion pour lutter contre le Coronavirus.

Il s’agit entre autres, de la suspension pour une période de 15 jours renouvelables, à compter du 16 mars 2020 à minuit, de l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus (COVID-19), le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres, la mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l’État et le respect d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics.

Par ailleurs, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, a également indiqué au nombre des mesures, le respect des mesures d’hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire, l’interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades et de la consommation de la viande de brousse, la fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours.

L’interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours, la suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours et la gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de COVID-19, sont également les décisions prises.

Auparavant, il a fait savoir qu’à la date de ce jour 16 mars 2020, 06 cas confirmés de maladie à Coronavirus ont été enregistrés à Abidjan. « Tous ces cas ont été importés de France et d’Italie dont deux cas secondaires à Abidjan ont été pris en charge par les services sanitaires», a précisé M. Achi assurant que le premier cas confirmé du pays est guéri et que l’état de santé des autres ne suscite pas d’inquiétude.

C’est le mercredi 11 mars dernier que le premier cas confirmé de maladie à coronavirus a été enregistré en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’un ivoirien de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné du 26 février au 6 mars dernier en Italie. Cette pandémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus, a été détectée en décembre 2019 à Wuhan, en Chine.

