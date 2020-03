Covid-19: Le gouvernement annonce la fermeture de tous les établissements scolaires et supérieurs

ABIDJAN, 16 mars 2020 – 20H16 GMT [ALERTE INFO]- Le gouvernement ivoirien a annoncé lundi la fermeture de « tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars à minuit » après une réunion extraordinaire du conseil national de sécurité sur la maladie à coronavirus.

Après analyse de la situation, le gouvernement a décidé de « la fermeture de tous les établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs pour 30 jours à compter du 16 mars », a indiqué le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi.

Le gouvernement a aussi interdit « les rassemblements de plus de 50 personnes pour 15 jours renouvelables et la suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour 15 jours à compter du 18 mars à minuit ».

« La fermeture des boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle pour 15 jours renouvelables à compter du 18 mars et la suspension pour 15 jours à compter du 16 mars de l’entrée en Côte d’Ivoire de non-ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas », figurent au nombre des 13 mesures complémentaires.

« Les Ivoiriens et les résidents permanents non-ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée en Côte d’Ivoire », selon M. Achi qui a annoncé le « renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres ».

Le gouvernement a aussi recommandé le « respect d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, maquis restaurants, entreprises, zones aéroportuaires et lieux publics », assurant de « l’ouverture de sites complémentaires équipés de prise en charge à Abidjan et dans 12 localités de l’intérieur du pays »

La Côte d’Ivoire a enregistré six cas confirmés de la maladie à coronavirus dont un « guéri ».

EFI