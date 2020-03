Coronavirus : un conseiller du PM congolais testé positif

APA-Brazzaville (Congo) De notre correspondant : Léon Charles Moukouri – Un conseiller du Premier ministre congolais, Clément Mouamba, qui est revenu d’une mission officielle fin février en Europe a été testé positif au coronavirus et est suivi par des médecins d’un centre hospitalier de Brazzaville, a appris APA ce dimanche de source sanitaire.

Selon la source, il y a de réels risques de propagation du virus, compte tenu des personnes ayant été en contact avec le patient.

Le conseiller en question a participé avec le Premier ministre aux grands évènements au niveau national, notamment l’inauguration de la route Sembé –Souanké –Ntam à la frontière entre le Congo et le Cameroun le 6 mars dernier ou encore la réunion du Comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la crise libyenne du 12 mars dernier à Oyo à 415 km au nord de Brazzaville.

La source ajoute que même le Premier ministre qui était avec son conseiller en mission en Europe, a subi un test dont les résultats seront connus d’ici lundi 16 mars.

En effet, tout le personnel de la primature congolaise devrait être mis en quarantaine et subir des tests, puisque le conseiller testé positif se rendait à son travail.

Les populations qui craignent une explosion de la pandémie du Coronavirus d’ici là, accusent le relativisme dont fait montre le gouvernement face à ce virus, alors que dans d’autres pays des mesures draconiennes ont été déjà prises pour contrer la pandémie.

Le ton monte au sein de la population pour dénoncer le non-respect de la mise en quarantaine des officiels, des diplomates et autres citoyens dès leur arrivée tel que décrété par le ministère en charge des Affaires étrangères et celui de la Santé.

Le Congo a enregistré samedi son premier cas de Covid-19.

Selon le gouvernement, il s’agit d’un ressortissant franco-congolais âgé de 50 ans, arrivé à Brazzaville depuis le 1er mars en provenance de Paris (France), après un bref séjour à Amsterdam.

« Le patient a alerté les services de santé après avoir constaté l’apparition de symptômes caractéristiques du Covid-19. Ainsi, le laboratoire national a immédiatement réalisé des tests biologiques d’usage, samedi, qui se sont révélés positifs », explique le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla, qui intervenait à la télévision nationale.

Il ajoute que l’état du patient qui a été pris en charge immédiatement est stable et sa famille, notamment son épouse de nationalité française et leur fille de six ans, ont été isolées et sont sous surveillance permanente. Le traçage et la recherche des autres sujets contacts sont en cours.

LCM/Dng/APA