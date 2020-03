Coronavirus : le COJEP de Blé Goudé suspend « jusqu’à nouvel ordre (ses) activités de masse »

Abidjan, 16 mars 2020 – 17H53 GMT [ALERTE INFO] – Le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), la formation politique de Charles Blé Goudé, a annoncé lundi la suspension « jusqu’à nouvel ordre » de « toutes les activités de masse au sein du parti » aussi bien en Côte d’Ivoire qu’en Europe, en raison de la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19), dans un communiqué.

« Toutes les activités de masse au sein du parti (Assemblées Générales, Conseils de coordination, de département et de région, meetings etc.) sont également suspendues jusqu’à nouvel ordre », indique le COJEP, dans le communiqué signé de son président Charles Blé Goudé.

Le COJEP ajoute également que « toutes les visites » à son président, en liberté conditionnelle à La Haye, après son acquittement en janvier 2019, « sont suspendues jusqu’à nouvel ordre ».

Prévues respectivement les 20 et 21 mars 2020, l’inauguration du nouveau siège du parti à Abidjan et la rentrée politique en Côte d’Ivoire et en Europe (à La Haye), ont été également « reportées à une date ultérieure ».

Charles Blé Goudé explique avoir pris ces décisions « dans un souci de précaution (…) après avoir entendu son médecin particulier, Dr. Patrice Saraka et les experts en santé et hygiène publique au sein du parti » et « consultation de la haute direction réunie en urgence en comité de direction extraordinaire ».

SKO