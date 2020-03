16 Mars 2020 – L’unité nationale autour du coronavirus à la Une de la presse sénégalaise

APA-Dakar (Sénégal) Par Oumar Dembélé – Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent principalement des mesures prises samedi par le président Macky Sall dans la lutte contre coronavirus et qui ont trouvé l’assentiment de la population.

« Test positif pour Macky Sall », titre Le Quotidien, ajoutant que les religieux et les politiques « approuvent son appel » après qu’il a pris une batterie de mesures pour contrer la pandémie.

Ce sont cinq mesures phares qui ont amené « le Sénégal (à faire) bloc autour de Macky Sall », précise Le Soleil là où Vox Populi parle d’« unanimité ».

Parmi ces décisions, il y a la fermeture des écoles et universités et l’interdiction des grands rassemblements, souligne Vox Populi, notant que des opposants comme Idrissa Seck, Gakou, Pape Diop, Abdoul Mbaye et Sonko ont salué ces décisions prises par le chef de l’Etat.

Par ailleurs, le ministre de la Santé « déclare la guerre aux diffuseurs de fausses informations » qu’il promet de dénoncer au procureur de la République. Pour Dakar Times, « les réseaux sociaux gênent » dans la communication sur le coronavirus.

Le ministre de la Santé a annoncé hier la découverte de deux nouveaux cas, en plus des 22 précédents sur lesquels deux ont été guéris.

Selon Sud Quotidien et L’AS, « le Sénégal se réveille et s’engage » et se met « en état d’urgence ».

L’Observateur revient sur « les coulisses des décisions de Macky Sall » et explique « comment le chef de l’Etat a convaincu les religieux ».

En outre, Walf Quotidien note que le nouveau coronavirus met le Sénégal « en route vers l’isolement ». Le Maroc interdit les vols à destination du Sénégal et Nouakchott ferme sa frontière terrestre, renseigne le journal.

En football, Record informe que le Real Madrid a proposé 103 milliards FCFA à Liverpool pour recruter Sadio Mané. Mais pour Stades, qui précise que c’est « le moment de partir » pour Sadio, ce sont 104 milliards FCFA qui ont été proposés au club anglais.

