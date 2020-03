Révision constitutionnelle: « Le peuple tient au ticket président, Vice-président élus », selon l’opposition

ABIDJAN, 15 mars 2020 – 17H03 GMT [ALERTE INFO]- Les Ivoiriens tiennent au « ticket président, Vice-président élus », selon l’opposition qui a appelé dimanche le président Alassane Ouattara à retirer ses propositions de révision de la Constitution, lors d’un meeting dimanche à Yamoussoukro (Centre).

Réunis à Yamoussoukro (capitale politique) « pour dire non » à la révision de la Constitution, l’opposition a de nouveau rejeté l’idée d’un vice-président non-élu.

« L’exception ne peut pas devenir une règle, le peuple tient au ticket président, Vice-président élus, un point, un trait », a déclaré le député Marius Konan, invitant M. Ouattara à « retirer (son) texte », au nom des groupes parlementaires de l’opposition qui ont suspendu leur participation aux travaux sur la modification de la Constitution.

Le 05 mars, Alassane Ouattara a annoncé sa décision « de ne pas être candidat à l’élection présidentielle et de transférer le pouvoir à une jeune génération » et dévoilé ses trois propositions de réformes constitutionnelles, face aux députés et sénateurs, réunis en congrès à Yamoussoukro.

M. Ouattara a proposé entre autres que le vice-président de la République soit nommé par le président de la République avec l’accord du parlement au lieu d’un ticket.

« Monsieur le président, allez à la retraite sans bruit, laissez notre Constitution », a recommandé Monique Gbekia, la présidente de Liberté et démocratie pour la république (LIDER), le parti de l’ex-président de l’Assemblée nationale Mamadou Koulibaly.

« Nous ne sommes pas dans un royaume » mais une République et dans une République on vote, nous ne voulons pas de la Constitution de Alassane Ouattara », a réitéré le secrétaire général de la branche pro-Gbagbo du Front populaire ivoirien (FPI) Assoa Adou.

Le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a pour sa part estimé que le chef de l’Etat est « forclos », car « s’il voulait modifier la Constitution, il aurait fallu qu’il le fasse au plus tard le 31 janvier ».

« Nous allons lutter », car « nous sommes dans notre droit », a ajouté M. Guikahué.

