Coronavirus en Côte d’Ivoire: A Abidjan, après Ebola, les gels hydroalcooliques refont surface à la grande joie des commerçants (REPORTAGE)

ABIDJAN, 15 mars 2020 – 10H47 GMT [ALERTE INFO]- Les gels hydroalcooliques sont devenus des produits très prisés dans des supermarchés et commerces à Abidjan qui se retrouvent souvent en rupture de stock depuis l’annonce de cas confirmés de maladie à Coronavirus en Côte d’Ivoire.

Dans des supermarchés, il ne reste plus des étiquettes de prix collées sur des étals vides.

« C’est fini » ou « repassez nous n’en avons plus. Nous avons passé la commande et devons être livrés », répètent des rayonnistes ou responsables de supermarchés à Treichville et Marcory au Sud d’Abidjan aux nombreux clients en quête du produit.

« Hier matin, les clients se sont bousculés sur le stock qu’on avait, tous ceux qui sont venus après n’ont pu être satisfaits », explique une rayonniste d’un supermarché à Treichville.

Dans cette grande surface, où il est conseillé aux clients de limiter si possible leur commande pour satisfaire le plus grand nombre, une cinquantaine de cartons vendus à un peu plus de 18.000 Fcfa chacun ont été commercialisés en détails et gros, la même journée, ajoute t-elle.

Dans les commerces, le gel est cédé entre un peu moins de 300 Fcfa et plus de 1000 Fcfa l’unité selon le format.

Cette forte demande est liée à la pandémie de la pneumonie à Coronavirus, qui déjà touché plusieurs personnes et pays dans le monde dont la Côte où trois nouveaux cas ont été annoncés samedi, portant à quatre le nombre de personnes touchées.

Dans des lieux publics et privés, les gels hydroalcooliques ont refait surface, après un relâchement après l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui avait sévit en Guinée et au Liberia, pays limitrophes de la Côte d’Ivoire.

« La demande des gels est très forte actuellement, il y a tellement de commande que la liste est longue », confie un agent commercial d’une entreprise qui fabrique du gel hydro-alcoolique, assurant que sa structure « essaie de satisfaire tous les clients ».

Les gels hydroalcooliques, qui permettent de se nettoyer les mains sans eau ni savon, sont recommandés par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19.

L’église Catholique de Côte d’Ivoire a recommandé de son côté d’éviter les gestes de paix lors des célébrations liturgiques.

EFI