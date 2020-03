Création d’une coalition des organisations de consommateurs de Côte d’Ivoire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)-Une coalition des organisations de consommateurs de Côte d’Ivoire (CNOC-CI) a été créée, samedi, à l’issue d’un congrès constitutif organisé à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

M. Soumahoro Ben N’faly a été élu à la tête de cette coalition dénommée «SOS vie chère», constituée d’une dizaine d’organisations de consommateurs dans divers domaines.

« Nous avons mis en place une grande faitière qu’on appelle coalition des organisations de consommateurs de Côte d’Ivoire (CNOC-CI) SOS vie chère et qui est composée d’organisations spécialisées » a expliqué dans un entretien à APA, M. Soumahoro, en marge des travaux du congrès.

La Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil (FICFR), l’Union nationale des locataires d’habitations de Côte d’Ivoire, l’Associations des usagers du transport et des réseaux routiers de Côte d’Ivoire (AUTRECI), le Groupement des ménages pour le civisme, la salubrité, l’assainissement et la protection de l’environnement (GMCISPAE), l’Association des consommateurs des services de santé, d’hygiène et de pharmacie (ACSSHP), le Regard du consommateur (LEREC), l’Association des consommateurs des services de l’économie numérique et de la poste (ACSENSP) et l’Association des consommateurs d’eau, d’électricité et des énergies renouvelables de Côte d’Ivoire (ACDEERCI) sont les membres fondateurs de cette coalition SOS vie chère.

« Nous allons commencer à nous attaquer à plusieurs dossiers dans divers domaines pour l’intérêt du consommateur », a ajouté Soumahoro Ben N’faly, soulignant que « nous avons fait venir aujourd’hui le ministère du budget pour nous instruire sur le budget du Programme social du gouvernement (PSGouv) ».

L’auditoire a été instruit notamment sur « les montants repartis entre les différents ministères de telle sorte que nous puissions également commencer à suivre cela en tant que bénéficiaires », a conclu le président de la CNOC-CI SOS vie chère. La Journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée le 15 mars de chaque année.

