Un ressortissant japonais testé positif au Covid-19 en Éthiopie

APA-Addis-Abeba (Ethiopie) – Le ministère éthiopien de la Santé a annoncé vendredi la confirmation d’un premier cas de Covid-19 dans le pays.

« Il s’agit d’un ressortissant Japonais de 48 ans qui est arrivé en Éthiopie le 4 mars 2020 en provenance du Burkina Faso où le virus sévit », a précisé la ministre de la Santé, Lia Tadesse, informant que le patient, mis en quarantaine au centre d’isolement de Bole Chefa, est en bon état.

Selon Mme Tadesse, ceux qui ont été en contact avec le patient sont retrouvés et mis en quarantaine.

L’Ethiopie a déjà mis en place un comité ministériel national pour diriger et soutenir les efforts nationaux de préparation et de riposte contre toute éventuelle épidémie du Covid-19 dans le pays. Elle a également alloué un budget supplémentaire pour l’effort de prévention et mobilisé davantage de ressources.

MG/as/lb/te/APA