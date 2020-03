Report du premier Salon international du café (SICAFE) en raison du coronavirus

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le premier Salon international du café dénommé SICAFE, initialement prévu initialement les 16 ,17 et 18 avril 2020 est reporté pour les 03, 04 et 05 juin 2020, a appris APA jeudi auprès du Comité d’organisation de ce Salon.

Dans un communiqué transmis à APA, le Comité d’organisation présidé par Franck Mohamed Kessé annonce que cette « décision survient suite aux mesures préventives et de sécurité liées à l’épidémie du Covid-19 et qui recommandent la restriction des grandes manifestations et rassemblements de masse ».

Le SICAFE qui se positionne comme un salon de référence en matière de cafe-culture se veut un rendez-vous des acteurs de la filière avec pour mission de créer une plate-forme d’échanges sur le café dans un environnement qui favorise le partenariat public-privé et privé-privé.

Il vise à réunir tous les acteurs de la chaîne de valeur du café, des plantations à la tasse pour débattre des questions relatives au secteur, tout en faisant découvrir le monde du café de la plantation à la consommation et le processus de la torréfaction.

Quelque 6 000 visiteurs sont attendus durant ces trois jours. Il est prévu en outre, dix ateliers qui devraient permettre, entre autres, le renforcement des capacités des organisations des producteurs et leur accès aux financements.

LS/APA