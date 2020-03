Covid-19 : les membres de la famille du premier cas confirmé, déclarés négatifs (Ministre)

Abidjan, 13 mars 2020 – 03H15 GMT [ALERTE INFO] – Les huit membres de la famille du premier cas confirmé de maladie à coronavirus ont été déclarés négatifs après des tests médicaux, de même que des passagers dans l’avion qui le transportait d’Italie en Côte d’Ivoire, s’est réjoui dans la nuit de jeudi à Abidjan le ministre de la Santé Aka Aouélé, lors d’une cérémonie.

« Notre frère qui a été notifié positif au Covid-19 après les analyses, avait avec lui huit membres de sa famille. Hier ils avaient également fait l’objet de prélèvements et les résultats (sont tous) négatifs. Mieux, les huit personnes qui étaient dans l’avion avec lui, eux aussi ont été prélevés » et les résultats sont « négatifs », a dit Dr Aouélé au conseil politique du parti présidentiel, en présence du chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Il a assuré que le premier cas de contamination en Côte d’Ivoire, un Ivoirien de 45 ans, « est bien portant depuis deux jours » et annoncé dans la foulée un autre prélèvement vendredi « pour voir s’il est complètement guéri ».

Mercredi, le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, a évoqué « une analyse au cas par cas » concernant les rassemblements publics, laissant le soin aux organisateurs d’apprécier « les risques potentiels » que ces regroupements pourraient créer.

Apparue fin décembre 2019 en Chine, la pneumonie à Coronavirus, qui est passée depuis mercredi du stade d’épidémie à celui de « pandémie », a touché plus de 131.000 personnes et causé la mort de plus de 4.900 autres dans le monde.

