Riziculture en Côte d’Ivoire: Plus de « 100 milliards de FCFA pour s’auto-suffire avant 2025 » (Gouvernement)

Abidjan, 12 mars 2020 – 07H32 GMT [ALERTE INFO] – Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré a annoncé mercredi à Abidjan « la réhabilitation de 64 barrages et de parcelles rizicoles pour un coût global de 155 milliards de FCFA, pour permettre à la Côte d’Ivoire d’atteindre l’autosuffisance en riz, avant 2025 », à travers la « nouvelle » stratégie nationale de développement du riz (SNDR).

« L’Etat a décidé de réajuster la SNDR en vu de relancer la production nationale de riz pour (s)’assurer une autosuffisance avant 2025, en réhabilitant 64 barrages et des parcelles rizicoles sur environs 55.000 hectares pour un coût global de 155 milliards de FCFA », a affirmé M. Touré, à l’issue d’un conseil des ministres.

« Cette nouvelle SNDR s’articule autour de projets rizicoles intégrés prenant en compte la riziculture irriguée, l’aménagement et l’exploitation rationnelle de ces parcelles, la production de semence à haut rendement et la mécanisation totale de la chaîne des valeurs rizicoles », a expliqué le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Le gouvernement ambitionne avec cette politique de « faire basculer progressivement notre riziculture de type traditionnelle et de subsistance non rentable à une plus moderne, (qui soit) de marché, compétitive et respectueuse de l’environnement faisant de notre pays l’un des plus gros exportateurs de riz africain à l’horizon 2030 », a t-il souhaité.

Initiée en 2012, la SNDR qui a entre autres objectifs, satisfaire l’ensemble des besoins de consommation national en riz de bonne qualité, produite localement, prévoyait en 2020 l’autosuffisance de la Côte d’Ivoire dans cette céréale, en exportant même sa production locale.

Réagissant aux défaillances dans la réalisation des ambitions d’auto-suffisance, M. Touré a assuré que « les leçons ont été tirées par l’Etat qui a une volonté plus qu’affirmée de se projeter dans leurs concrétisation à terme ».

Pour conclure, M. Touré a tenu à relever des « succès » dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement qui « a permis de passer de 94.000 tonnes de riz blanchi en 2012 à près de 1,2 millions en 2013, puis 1,4 millions en 2015 avant de connaitre une légère baisse en 2018 avec 1, 3 millions en raison de difficultés multiples ».

