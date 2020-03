Révision constitutionnelle : l’opposition ivoirienne rejette les propositions de Ouattara

ABIDJAN, 12 mars 2020 – 19H17 GMT [ALERTE INFO]- L’opposition ivoirienne a rejeté jeudi à Abidjan les propositions de révision de la constitution dévoilées le 05 mars à Yamoussoukro par le chef de l’Etat Alassane Ouattara, dans une déclaration lue au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).

“L’opposition rejette catégoriquement l’idée d’un vice-président non-élu (…) exige un chronogramme précis garantissant la tenue d’élections à la date prévue par la constitution de la République de Côte d’Ivoire’’, a indiqué le président de l’Union des sociaux-démocrates (USD) Henri Niava, au nom des principales plateformes de l’opposition CDRP, EDS, FPI/AFD, LMP.

Se prononçant sur la révision constitutionnelle, l’opposition a qualifié les travaux ouverts à l’Assemblée nationale de “forfaiture’’, à laquelle elle envisage s’opposer “par tous les moyens’’.

Pour l’opposition, cette révision marque une “banalisation de la loi fondamentale’’ par le pouvoir et cache mal “ une manœuvre claire’’ du chef de l’Etat : “Quitter le pouvoir sans partir’’

“Comme d’autres avant lui, il veut donner l’illusion de son départ tout en gardant le contrôle des principaux leviers de la gouvernance’’, a poursuivi M. Niava, qui avait à ses côtés plusieurs responsables de partis dont Maurice Kacou Guikahue (PDCI), Daniele Boni-Claverie (URD), Armand Ouegnin (EDS).

Les formations de l’opposition “ont décidé de se donner rendez-vous dimanche 15 mars à Yamoussoukro pour un grand rassemblement afin de refuser le projet de modification de la constitution et d’exiger des élections justes et transparentes consensuelles et sans violences’’, a-t-il conclu.

SKO