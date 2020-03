Des prisonniers irlandais acceptent de libérer leur otage contre un Mars

Dans une prison d’Irlande, des détenus ont pris, le jeudi 20 février, en otage un autre prisonnier. Menaçant de lui couper l’oreille si personne ne répondait à leurs exigences, ils ont finalement accepté de le libérer contre une barre chocolatée Mars.

Ils ont accepté de libérer leur otage… contre une barre chocolatée Mars. Cette prise d’otage au dénouement incongru s’est déroulée dans la prison de Midlands, dans le comté de Laois en Irlande. Deux détenus avaient pris un autre prisonnier dans leur cellule et menaçaient de lui couper l’oreille avec un poignard si personne ne répondait à leurs exigences.

Leur liste était d’ailleurs plutôt fournie. Drogue, tabac, gâteau roulé et… des Mars. Des exigences plutôt surprenantes qui comprenaient également de ne plus dormir sur un matelas. En conséquence, une grande partie de la prison a directement été placée en confinement pendant la soirée du jeudi 20 février.

Une situation tendue

Pendant cinq longues heures, la situation est restée très tendue. « Les demandes des preneurs d’otage n’étaient pas claires à part de la drogue et de ne plus dormir sur de simples matelas. Mais ils voulaient du tabac, des gâteaux et des Mars. Un peu avant 20h30, le personnel a forcé l’entrée de la cellule et mis hors d’état de nuire les détenus« , raconte un porte-parole de la prison au journal The Independent.

En échange de libérer leur otage, les prisonniers ont obtenu cette fameuse barre chocolatée Mars. « Aucun membre du staff n’a été mis en danger et les déte­nus impliqués s’en sont sortis avec seule­ment de légères bles­sures« , a expliqué la prison dans un communiqué. Une enquête a été ouverte afin de comprendre comment un tel incident a été possible.

