Ouverture des candidatures pour l’entrée à l’école supérieure du pétrole

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Les candidatures d’entrée à l’Ecole supérieure du pétrole et de l’énergie (ESPE) de Yamoussoukro, une institution à vocation sous-régionale de formation des techniciens du secteur pétrolier, sont ouvertes jusqu’au 30 avril prochain, a appris APA mercredi sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Deux filières de master professionnel sont ainsi ouvertes au sein de cette école qui ouvrira ses portes en septembre prochain. Il s’agit de « l’économie et techniques de l’amont pétrolier » et « économie et techniques de l’aval pétrolier » dont la formation durera 14 mois.

La création de cette école, la première du genre en Côte d’Ivoire, donnera la possibilité à des jeunes (niveau ingénieur BAC+5 ou équivalent), notamment ceux qui n’ont pas les moyens d’étudier à l’étranger, d’avoir accès à une formation d’excellence et de haut niveau en Côte d’Ivoire.

C’est en novembre dernier que le gouvernement ivoirien a annoncé au terme d’un Conseil des ministres, le création d’une Ecole supérieure du pétrole et de l’énergie (ESPE) au sein de l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro en partenariat avec l’Institut français du pétrole.

Selon le ministère ivoirien du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, la création de cette école s’inscrit dans la vision des autorités ivoiriennes de faire de la Côte d’Ivoire, le hub d’excellence de la sous-région en matière de formation dans le secteur des hydrocarbures.

LB/ls/APA