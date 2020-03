Coronavirus: un premier cas confirmé en Côte d’Ivoire (Officiel)

Abidjan, 11 mars 2020 – 15H15 GMT [ALERTE INFO] – Le ministère ivoirien de la Santé a annoncé mercredi un cas confirmé de maladie à coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire, le premier dans le pays, dans un communiqué.

« Il s’agit d’un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné en Italie et qui a présenté une fièvre, une toux et un rhume », précise la note.

Le ministère a ajouté que « le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Treichville au service des maladies infectieuses et tropicales » et jugé son état clinique « stable et rassurant ».

SKO