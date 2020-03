11 Mars 2020 – Bassin du Congo et éliminatoires CAN 2021 à la « Une » de la presse congolaise

APA-Brazzaville(Congo)- De notre Léon Charles Moukouri – Les journaux congolais parus ce mercredi traitent de plusieurs sujets allant du Bassin du Congo, du football et des suites de la fête de la femme qui a été célébrée le 8 mars dernier.

« Bassin du Congo : l ’Allemagne engagée à assurer la facilitation des projets », titre le quotidien Les Dépêches de Brazzaville qui informe que : « la république fédérale d’Allemagne a accepté de reprendre son assistance technique et financier pour la période 2020-2021 dans le cadre du partenariat pour les forêts du Bassin du Congo (PFBC) et vient de désigner un haut fonctionnaire pour cette tâche. »

Le Patriote met le cap sur les éliminatoires de la CAN 2021 de football barre à sa « Une » « Congo-Eswatini, obligation de ne pas passer au travers pour les Diables rouges ».

« Les éliminatoire de la 33ème édition de la coupe d’Afrique des nations de football, Cameroun, reprennent dans un peu plus de deux semaines environs. A l’occasion, le Congo jouera à domicile le 26 mars 2020 contre l’ex-Swaziland (actuel Eswatini). Un match à gagner à tout prix afin de consolider la deuxième place au classement », écrit Le Patriote.

Quand sur le même sujet La Semaine Africaine annonce que les Diables Rouges auront une « double confrontation du futur » se référant ainsi aux deux matchs que les Diables Rouges vont livrés le 26 et le 30 à Brazzaville d’abord et à Mbabane ensuite en Eswatini dans le cadre des éliminatoires CAN -2021 au Cameroun.

Ces journaux dont : La Semaine Africaine, Le Patriote, et le quotidien Les Dépêches de Brazzaville reviennent aussi sur la Journée Internationale de la Femme qui a été célébrée le 8 mars dernier et informent que :

« Cette fête était belle à Madingou chef lieu de la Bouenza au sud du Congo où elle a été célébrée à travers plusieurs activités valorisant la femme congolaise, en présence de l’épouse du chef de l’Etat Antoinette Sassou Nguesso et quelques membres du gouvernement. »

