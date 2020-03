Bolloré Transport & Logistics ouvre une nouvelle filiale en Ethiopie

APA – Dakar (Sénégal) – Le groupe Bolloré Transport et Logistics Ethiopie, dans un communiqué parvenu mardi à APA, annonce l’ouverture d’une nouvelle filiale dont les activités ont débuté depuis le 21 février dernier.

Cette nouvelle filiale a été créée dans le cadre d’une joint-venture entre Bolloré Transport & Logistics et la société éthiopienne CLS Logistics, souligne la note. Cette nouvelle filiale entend faire bénéficier l’Éthiopie de ses capacités logistiques et de solutions globales afin de soutenir l’industrie, accompagner la croissance des entreprises et renforcer le développement de la logistique régionale, ajoute le document.

« Nous avons été l’agent exclusif de Bolloré Transport & Logistics en Éthiopie depuis 2008 et grâce à ce partenariat, nous avons pu réaliser avec succès de nombreux projets. Cette joint-venture va nous permettre de mettre au service de l’industrie locale davantage d’infrastructures, de technologies et d’équipements » a déclaré, à l’occasion, Teodros Abraham, fondateur et Directeur général de CLS Logistics, qui devient également Président du Conseil d’administration de Bolloré Transport & Logistics Éthiopie.

Soulignant la nécessité d’améliorer le secteur de la logistique qui est un pilier du développement industriel, le Directeur du Cluster Corne de l’Afrique chez Bolloré Transport & Logistics, Patrick Gerenthon, a déclaré qu’« Avec cette nouvelle agence, l’entreprise renforce sa présence en Afrique de l’Est tout en contribuant à la transformation logistique de l’Éthiopie avec qui elle partage une vision commune ».

Avec ses 120 collaborateurs éthiopiens, Bolloré Transport & Logistics Éthiopie dispose d’un établissement dédié aux opérations de fret aérien à l’aéroport d’Addis-Abeba Bole, de 4000 m² d’entrepôt s à Kaliti (Addis-Abeba) et des agences dans les parcs industriels à Hawassa, Bole Lemi et Kombolcha (nord), ainsi que des représentations dans les villes de Dire Dawa (est), Mekele (nord), Baher Dar (nord-ouest) et Moyale (sud).

CP/ard/cgd/APA