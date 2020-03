Des pro-Ouattara manifestent contre sa non candidature à la présidentielle

Abidjan, 09 mars 2020 – 10H44 GMT [ALERTE INFO] – Une centaine de partisans d’Alassane Ouattara, majoritairement des femmes, étaient rassemblées lundi matin au rond-point devant la mairie de la commune abidjanaise d’Abobo (fief du parti présidentiel) pour protester contre la décision du chef de l’Etat de ne pas briguer un 3e mandat.

Certains manifestants tenaient des pancartes et des banderoles. Sur l’une d’elles, on pouvait lire : « On veut ADO, une chance pour la Côte d’Ivoire ! ADO le bâtisseur ! On veut le brave tchê ».

Sur une autre : « Nous sommes fiers de ta décision Prési car tu as tenu ta parole mais à qui tu laisses la Côte d’Ivoire après ton départ ? »

Après avoir entretenu le flou pendant plusieurs mois, M. Ouattara a annoncé jeudi qu’il ne se présentera pas à l’élection présidentielle d’octobre 2020. Le président a justifié sa décision au nom du « respect de [ses] engagements ».

SKO