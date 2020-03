Centurion Law Group va opérer sous nouveau partenariat avec ses associés local en Guinée équatoriale

Dans le cadre de ce nouveau modèle opérationnel, Manuel, Anselmo et Santiago deviennent actionnaires à part entière de Centurion Law Group en Guinée équatoriale et directeurs légaux de la société

MALABO, Guinée Equatoriale, 9 mars 2020/ — M. Cosby Manuel Oliveira Toichoa, Associé ; M. Anselmo Santiago Eworo Milam, Associé ; et M. Santiago Olo Lima, Directeur de la Guinée équatoriale, ont acquis les activités du Centurion Law Group en Guinée équatoriale et dirigeront la pratique en tant qu’entité 100% locale.

Dans le cadre de ce nouveau modèle opérationnel, Manuel, Anselmo et Santiago deviennent actionnaires à part entière de Centurion Law Group en Guinée équatoriale et directeurs légaux de la société. « Au fur et à mesure que le cabinet se développe, nous pensons vraiment que donner à nos employés locaux les plus expérimentés le leadership est la bonne façon de garantir que Centurion reste une pratique de premier plan en Guinée équatoriale et continue d’attirer les meilleurs talents juridiques », a déclaré Nj Ayuk, PDG de Centurion. Law Group et auteur de ‘Des milliards en jeu : L’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique’.

« Il est important pour entreprise d’être construite par le bas. Je crois que les nouveaux actionnaires ont ce qu’il faut pour nous maintenir en tant que premier cabinet d’avocats en Guinée équatoriale. Les clients viennent chez Centurion parce que nos avocats obtiennent des résultats et font leur travail. C’est cette mentalité gagnante qui nous distingue de tous les autres. Je crois que nos nouveaux actionnaires et dirigeants continueront notre tradition de formation et de développement de jeunes avocats en Guinée équatoriale et offriront de telles opportunités à beaucoup d’autres. Manuel, Santiago et Anselmo représentent une nouvelle génération au sein du cabinet et des leaders en droit. Leurs voix et leurs talents sont essentiels pour façonner l’avenir de l’entreprise et l’état de droit dans un environnement commercial en évolution rapide. Nous sommes convaincus qu’ils continueront à aider nos clients à trouver de nouvelles opportunités et surmonter leurs défis avec brio », a-t-il ajouté.

Le bureau de Centurion en Guinée équatoriale est la plus ancienne pratique du groupe, établie il y a plus de dix ans. La société a été classée Bande 1 en Guinée équatoriale par Chambers & Partners pendant cinq années consécutives avec une expertise reconnue dans des secteurs tels que l’énergie, le pétrole et le gaz et les infrastructures. Centurion est resté le conseiller juridique de choix pour la plupart des entreprises privées locales et internationales opérant à Malabo. Ses anciens employés servent actuellement en tant que juges, conseillers juridiques internes, dirigeants de sociétés pétrolières, dans le monde universitaire et aux Nations Unies.

« Le dynamisme et l’engagement de M. Ayuk en faveur de l’état de droit ont fait de lui une figure appréciée des jeunes avocats. Il a été un grand mentor et a formé plus de 40 avocats de Guinée équatoriale aux États-Unis et dans des facultés de droit et des cabinets d’avocats européens, et nous a tous donné l’opportunité d’atteindre les plus hauts niveaux de réussite professionnelle. Cette acquisition reflète notre engagement continu à développer et à faire progresser les avocats dans toute la Guinée équatoriale pour servir nos clients dans le secteur public et privé. Nous nous engageons à faire progresser et à protéger les intérêts de nos clients et les valeurs institutionnelles de l’entreprise et du pays », a déclaré Manuel Oliveira, nouvellement nommé Directeur général.

