09 Mars 2020 – Coronavirus et vulgarisation des actions du gouvernement dans les médias Beninois

APA – Cotonou (Bénin) De notre correspondant : Ulvaeus Balogoun – Les journaux Béninois parus et parvenus à APA ce lundi traitent des mesures urgentes prises par le gouvernement pour contrer l’épidémie de Covid-19 et la tournée nationale effectuée par le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement.

« Coronavirus ! Le Bénin se prépare à faire face à toute éventualité » affiche Le Meilleur. Le journal explique que le gouvernement mobilise près de 7 milliards de Francs CFA pour les actions d’urgence. Le Télégramme renchérit « Épidémie de Coronavirus, Près de 7 milliards de Fcfa mobilisés par le gouvernement pour les actions urgentes ».

« Sur instruction du Président de la République Patrice TALON, afin d’assurer le financement des mesures prises par le Ministre de la Santé, le ministère de l’Economie et des Finances, a déjà mobilisé 6,950 milliards de francs CFA nécessaires à la prise en charge des actions d’extrême urgence dans le cadre de la lutte contre cette épidémie » précise Le Télégramme.

« Le gouvernement a mobilisé cette cagnotte parce que l’heure est grave », affiche Fraternité. À en croire ce journal, « une porteuse du virus est passée par le Bénin, il y a quelques jours. Une raison de plus, pour redoubler de vigilance, surtout que la mise en quarantaine de personnes à risque, a déjà commencé » explique le journal.

Le Matinal écrit « 7 milliards pour prévenir le Covid-19 au Bénin ». « Ce montant est destiné à la construction d’infrastructures nécessaires à la prise en charge et au traitement des personnes infectées ; à l’acquisition de divers équipements pour renforcer le plateau technique et de consommables médicaux ; à la mise à disposition de bâtiments pour assurer l’isolement de personnes suspectées de porter les germes du COVID-19 le temps de la période d’observations, etc » conclut le journal.

Autre sujet à la Une des journaux ce lundi, la tournée du ministre de la Communication et de la Poste. « Gouvernement au contact des populations, Tchaourou, Parakou, N’dali et Pèrèrè approuvent les efforts de Talon » écrit La Presse du Jour.

Le journal explique que le Ministre porte-parole du gouvernement a exposé les actions du gouvernement aux populations du nord du Bénin dont Tchaourou, Parakou, N’dali et Pèrèrè. « Il leur a exposé la vision du gouvernement du président Patrice Talon en énumérant les actions phares du gouvernement dans chaque localité. C’était aussi l’occasion de montrer que l’autorité de l’Etat est définitivement restaurée à Tchaourou, après les violents affrontements qui y ont eu cours il y a près d’un an puis d’il y a quelques mois » ajoute le journal.

« Sages, chasseurs et jeunes ont écouté le ministre Orounla » indique Le Télégramme. Cet exercice, explique le journal, répond à l’aspiration du peuple qui a toujours souhaité que le régime du Président Patrice Talon soit au contact des populations. « Tapis rouge dressé à Alain Orounla à l’intérieur du pays » conclut le journal.

