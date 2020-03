Ouattara veut transférer le pouvoir à un «successeur choisi», estime Guillaume Soro

ABIDJAN, 07 mars 2020 -[ALERTE INFO]- L’ex-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Soro a jugé « inacceptable » la reforme annoncée de la Constitution adoptée par référendum en novembre 2016, dans un discours samedi.

« Cette reforme est inacceptable », a affirmé M. Soro, dans sa déclaration diffusée sur Facebook.

Jeudi, le président Alassane Ouattara a annoncé sa décision « de ne pas être candidat à l’élection présidentielle et de transférer le pouvoir à une jeune génération » et dévoilé ses trois propositions de réformes constitutionnelles, face aux députés et sénateurs, réunis en congrès à Yamoussoukro (Centre, capitale politique).

M. Ouattara a proposé entre autres que le vice-président de la République soit nommé par le président de la République avec l’accord du parlement au lieu d’un ticket et la continuité parlementaire en cas d’impossibilité d’organiser les élections parlementaires dans les délais prescrits par la constitution.

Pour le leader du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS), en réussissant le parlement en congrès pour faire ces propositions, M. Ouattara « a posé un acte biaisé d’une réforme de la Constitution ».

Il a estimé qu’un « pouvoir responsable ne peut engager un tel chantier sans privilégier une procédure référendaire, seule à même de susciter une large adhésion et lui conférer une réelle légitimé ».

Guillaume Soro a dénoncé ce « tripatouillage de (la) Constitution pour asseoir le règne d’un clan ad vitam æternam » et la « façon autoritaire » du président « de soumettre » le texte au parlement « à son bon vouloir, à moins de sept mois de l’élection ».

Selon M. Soro, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre, la décision du chef de l’Etat ivoirien de « se conformer enfin aux dispositions de (la) loi fondamentale qui lui interdisent de briguer un troisième mandat ne doit pas faire diversion » face à cette « façon unilatérale » de changer « les règles du jeu ».

EFI