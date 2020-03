L’opposition « réitère son refus » de la révision de la Constitution

ABIDJAN, 08 mars 2020 – 00H03 GMT [ALERTE INFO]- L’opposition ivoirienne a réitéré samedi, « son refus » de la révision annoncée de la Constitution adoptée par référendum en novembre 2016, et demandé au chef de l’Etat Alassane Ouattara de « laisser l’opportunité au prochain président », dans une déclaration commune.

« L’opposition politique réunie au sein des plateformes Cdrp, Eds, Fpi/Afd, Lmp, et les partis Lider et Urd, réitère son refus de la révision de la Constitution adoptée par voie référendaire et qualifiée par (M.) Ouattara de texte harmonieux, ayant permis de retirer les articles confligènes », indique la note.

Ces partis ont appelé Alassane Ouattara à « laisser l’opportunité au prochain président d’initier toute révision constitutionnelle qu’il jugera nécessaire ».

Jeudi, M Ouattara a annoncé sa décision « de ne pas être candidat à l’élection présidentielle et de transférer le pouvoir à une jeune génération » et dévoilé ses trois propositions de réformes constitutionnelles, face aux députés et sénateurs, réunis en congrès à Yamoussoukro (Centre, capitale politique).

M. Ouattara a proposé entre autres que le vice-président de la République soit nommé par le président de la République avec l’accord du parlement au lieu d’un ticket et la continuité parlementaire en cas d’impossibilité d’organiser les élections parlementaires dans les délais prescrits par la constitution.

Ces opposants se sont félicités « de la décision » du chef de l’Etat de ne pas se présenter » à la présidentielle d’Octobre, et estimé qu’il ne lui appartenait « pas de transférer le pouvoir à ce qu’il qualifie de jeune génération, mais au peuple de désigner son président ».

Ils ont appelé « tous les démocrates de Côte d’Ivoire à rester mobilisés et à l’écoute des mots d’ordre pour faire échec au tripatouillage de la Constitution ».

EFI