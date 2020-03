Pour étoffer son programme sportif, une chaîne de télévision s’offre de gros matches de football

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Les représentants d’une télévision numérique chinoise ont, à l’occasion du choc des 8èmes de finale de la Coupe d’Angleterre (FA CUP), ayant mis mardi aux prises Chelsea-Liverpool (2-0), présenté l’essentiel du programme sportif de leur maison pour la saison 2020-2021.

« Pour innover, nous avons acquis plusieurs droits télé de grands événements sportifs à travers le monde », a révélé Williams Ako, Responsable des Grands Comptes à StarTimes. Selon lui, « l’ambition de cette chaîne, c’est de voir désormais grand ».

Pour ce faire, le football, discipline très populaire, sera particulièrement visé dans le nouveau programme de cette chaîne qui revendique le titre de premier opérateur télé numérique en Afrique avec 30 millions d’abonnés.

En plus de l’acquisition des droits de diffusion de l’Emirates FA CUP (Coupe d’Angleterre), et du Community Shield (2ème Division) pour l’édition 2020-2021, StarTimes s’est aussi offerte les grandes compétitions suivantes : L’Europa League, la Coupe d’Italie, la Coupe du Roi et la Super Coupe d’Espagne, la Bundesliga d’Allemagne et le championnat néerlandais de même que la Coupe du Monde Qatar 2022, l’Euro 2020 et la Ligue des Nations d’Europe.

Pour suivre cette importante rencontre, des journalistes ivoiriens ont été invités dans un espace plus confortable, par la chaîne cryptée chinoise StarTimes, dans une discothèque de haute gamme sise à Cocody Les II Plateau-Aghien, dans l’Est d’Abidjan.

Ce sont 14 chaînes de télé qui feront la part belle à ces événements footballistique auxquels seront ajoutés le Rallye-Auto, les éliminatoires de l’Afro-basket et la NBA. « StarTimes est dans le social », a indiqué Coulibaly Hyppolite, responsable des opérations à StarTimes.

Pour répondre à une demande de plus en plus forte et croissante de ses abonnés, cette chaîne de télévision a décidé de s’inscrire dans une dynamique d’innovation, en offrant de gros matches de football.

AP/ls/APA