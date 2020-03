Macron salue la «décision historique» de Ouattara de ne pas se présenter

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le président français Emmanuel Macron a salué, jeudi, la « décision historique » de son homologue ivoirien « Alassane Ouattara de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle », estimant que « la Côte d’Ivoire donne l’exemple ».

« Je salue la décision historique du Président Alassane Ouattara, homme de parole et homme d’État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle », a écrit M. Macron sur son compte Twitter, ajoutant que « ce soir, la Côte d’Ivoire donne l’exemple ».

Après deux quinquennats, Alassane Ouattara a annoncé, jeudi, qu’il ne briguera pas un troisième mandant. Et ce, pour donner la chance aux jeunes générations, compétentes et pleines d’énergies de poursuivre le développement du pays.

« Je voudrais annoncer solennellement, que j’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération » a-t-il déclaré devant les députés et sénateurs réunis en Congrès à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne.

LS/APA