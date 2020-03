Les producteurs africains décident d’intensifier leur coopération au sein de l’APPO en marge de la réunion de l’Opep

Les producteurs africains de pétrole se sont également réunis en marge de la réunion de l’Opep pour discuter de l’approfondissement de la coopération énergétique africaine au sein de l’Appo

VIENNA, Autriche, 5 mars 2020/ — Plusieurs ministres africains du pétrole et de l’énergie se sont réunis à Vienne cette semaine, comprenant notamment les pays membres de l’Opep tels que la Guinée équatoriale, le Nigéria, le Gabon, le Congo-Brazzaville et l’Angola pour se joindre aux efforts de stabilisation du marché, alors que l’épidémie de coronavirus continue de plomber les cours du baril.

Ils ont été rejoints par d’autres membres de l’Organisation des producteurs pétroliers africains (Appo, en anglais), qui font partie de l’Opep +. Ensembles, ils ont exprimé le soutien africain à la résolution de l’Opep et à ses actions pour stabiliser les marchés mondiaux de l’énergie.

Les producteurs africains de pétrole se sont également réunis en marge de la réunion de l’Opep pour discuter de l’approfondissement de la coopération énergétique africaine au sein de l’Appo. Les discussions ont porté sur la conclusion que le siège de l’Appo devrait être re-transférer d’Abuja à Brazzaville, après que la République du Congo ait assuré qu’elle pourrait accueillir les dignitaires de l’Organisation et fournir l’environnement nécessaire à son fonctionnement et expansion.

S.E. Jean-Marc Thystère-Tchicaya, ministre des Hydrocarbures du Congo, s’est déclaré satisfait de la décision, a assuré toutes les délégations ministérielles de la détermination du Congo à continuer de travailler à la croissance de l’Appo, et s’est engagé à accueillir une conférence des Chefs d’État de l’Appo au Congo en juin 2020.

Alors que les ministres africains félicitaient la délégation du Congo, tous les participants ont convenu de la nécessité de travailler plus dur pour élever les débats de l’Appo et atteindre le même niveau que l’Opep afin de maximiser la coopération énergétique de l’Afrique et de donner au continent une voix plus forte sur la scène internationale.

