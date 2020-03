06 Mars 2020 – Santé et politique au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets notamment les fake news et le renforcement de la coopération Sud-Sud.

Abordant le virus « Corona », +Le Matin+ se fait l’écho d’une déclaration du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otman qui a souligné que la situation épidémiologique au Maroc est « normale » et se trouve au déclaration même niveau que la plupart des pays du monde, « car nous sommes un pays ouvert, mais en contrepartie nous sommes prêts à faire face à tout développement ».

Il existe des scenarii précis pour traiter toute nouveauté conformément aux normes internationales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sachant qu’il y a une relation et une coopération constantes avec ses experts pour réagir de façon appropriée à tout incident, a indiqué El Otmani dans son allocution au début de la réunion du conseil de gouvernement.

Dans le même sillage, +L’Opinion+ écrit que cette récente épidémie a été accompagnée d’une pandémie de fake news qui a obligé les autorités nationales représentées par le ministère de l’Intérieur à sortir la grosse artillerie des peines de prison.

Outre les sévices d’ordre psychologique, les ravages de cette cascade de rumeurs sur l’économie du pays sont considérables, souligne la publication, notant que des secteurs comme le tourisme ou l’événementiel, aujourd’hui en situation de crise prononcée, sont les victimes les plus directement affectées.

« Plus qu’un phénomène abstrait et non quantifiable, la rumeur a donc des répercussions réelles et néfastes. La combattre, autant que le Coronavirus, c’est faire œuvre utile », estime le quotidien.

Sur un autre registre, +Aujourd’hui Le Maroc+ souligne que le Maroc est un grand acteur dans la coopération africaine, notant que de nombreux accords ont vu le jour dans les domaines stratégiques pour le bonheur de l’Afrique et des Africains aux quatre coins du continent.

Il faut donc maintenir le même cap pour les prochaines années et capitaliser sur les acquis du passé pour mieux affronter l’avenir sur la base d’un nouveau cahier des charges avec comme slogan la Coopération Sud-Sud, poursuite l’éditorialiste.

L’entrée en vigueur de la ZLECAF (Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine) est également de nature à renforcer les liens d’échange entre les pays africains et garantir une meilleure harmonisation des dispositifs de coopération mis en place par les institutions Continentales comme l’Union Africaine (UA), conclu-t-il.

