USA : une influenceuse arnaque 1,5 million de dollars à ses abonnés sur Instagram

Une influenceuse américaine a utilisé son compte Instagram pour monter une escroquerie conséquente. Elle a réussi à blanchir 1,5 million de dollars sur le dos de ses abonnés.

300 000 abonnés sur Instagram et 100 000 sur Youtube, soit autant de potentielles cibles pour cette influenceuse américaine. Grâce à un ingénieux système, Kayla Massa – connue sous le nom de « Kayg0ldi » – a réussi à blanchir une importante somme d’argent. Elle a été interpellée dans la semaine, selon les informations du média américain Quartz, dans le cadre d’une enquête pour escroquerie, qui s’élèverait à près de 1,5 million de dollars.

1 600 faux chèques et 650 mandats cash contrefaits

Entre mai 2018 et février 2020, la jeune influenceuse de 22 ans a utilisé les comptes bancaires de ses abonnés pour déposer 1 600 faux chèques et 650 mandats cash contrefaits. Son modus operandi est des plus simples et peut même paraître trop simpliste pour fonctionner. La jeune femme disait détenir le moyen de se faire beaucoup d’argent simplement et rapidement, liasses de billets et voitures de luxe à l’appui.

Pour cela, il suffisait à ses abonnés de laisser son compte bancaire vide à l’un de ses amis qui se chargeait de le remplir. Ils devaient alors seulement fournir leur carte bancaire et un numéro de sécurité sociale. Les comptes bancaires étaient en fait utilisés pour blanchir l’argent de mandats cash et de chèques frauduleux.

Lire aussi :

Offre de récompense pour retirer un pneu du cou d’un crocodile géant

L’argent blanchi était retiré aux distributeurs

Plus qu’à retirer l’argent blanchi à un distributeur automatique avant que les banques ne se rendent compte de la supercherie. Les établissements bancaires se retournent alors vers les victimes, par ailleurs bloquées sur Instagram par l’influenceuse.

Après plus d’un an d’investigations, l’arnaque a été démantelée. Instagram a réagi : « Les arnaques affectent notre communauté et n’ont pas leur place sur Instagram », via sa porte-parole Stephanie Otway. Elle a, par ailleurs, indiqué que le réseau social mettait en place plusieurs systèmes de détection des fraudes. Le compte Instagram de la jeune influenceuse a été supprimé par le réseau social dans la foulée.

Lire la source sur LePoint.