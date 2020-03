Une mission de la CEDEAO à Bissau pour évaluer la situation politique

APA-Bissau (Guinée-Bissau) De notre correspondant : Nouha Mancaly – La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)a, dans une note adressée au Premier ministre bissau-guinéen démis de ses fonctions, annoncé qu’une mission ministérielle de la région sera à Bissau le 8 mars pour évaluer la crise post-électorale du pays.

Dans cette lettre signée par le représentant spécial de la CEDEAO en Guinée-Bissau, Blaise Diplo-Djoman, et dont APA a obtenu copie jeudi, la délégation sera dirigée par le chef de la diplomatie du Niger, Kalla Ankourau. Il sera accompagné par le ministre d’État et secrétaire général de la présidence guinéenne, Youssouf Kiridi Bangoura, et du président de la commission de la CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou.

A la sortie du premier conseil des ministres qu’il a présidé, Umaro Sissoco Embalo, vainqueur de l’élection présidentielle selon la Commission nationale des élections avec 53,55%, a dédramatisé la possibilité de la CEDEAO de ne pas reconnaître les organes de l’Etat actuellement au pouvoir en Guinée-Bissau.

Outre la neuvième vague de grève à l’appel des deux principales centrales syndicales et observée par certains fonctionnaires publics, les différentes institutions de l’état fonctionnent normalement.

