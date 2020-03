Grande émotion à la Fondation Félix Houphouet Boigny de Yamoussoukro, après l’annonce de Ouattara

Yamoussoukro, 05 mars 2020 – 15H28 GMT [ALERTE INFO] – « Non, on ne veut pas, tu ne peux pas nous laisser comme ca », hurlait une élève du Lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro (capitale politique) assise au milieu au sein de la fondation Félix Houphouet Boigny pour la recherche et la paix, avant de fondre en larmes. Certains n’y croyaient pas, d’autres ont interrompu le président Alassane Ouattara lors de son discours, mais la réalité les a vite rattraper quand il a répété qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre.

« J’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre et de transférer le pouvoir à une jeune génération » qui a « appris à nos côtés comme nous l’avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny », a dit M. Ouattara, lors de sa première annonce.

Effet de surprise, toute la salle reçoit le choc, certains députés et les sénateurs se lèvent pour crier « non », sous le regard du chef de l’Etat.

Après quelques secondes de pause, Alassane Ouattara reprend de plus belle « en conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 », sous des ovations nourris.

Quelques minutes, plus tard, la salle fut envahie par une grande émotion, des accolades, des larmes de certains membres du gouvernement des cadres du parti au pouvoir.

« Je suis très ému, c’est une surprise », affirme un cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), les larmes perlées sur ses joues.

À la fin de la cérémonie, l’atmosphère était lourde au sein de la Fondation.

« C’est un coup dur pour la Côte d’Ivoire, pour le RHDP (qui) doit se donner les moyens de revoir sa démarche, sa stratégie sans le général, sans le capitaine », a dit le directeur exécutif du parti Adama Bictogo, la gorge nouée.

« Nous sommes sans voix parce que le président Alassane Ouattara a été pour nous le condensé de nos peines, de nos joies. Aujourd’hui, pour moi qui ai été à ses côtés depuis 26 ans, c’est une partie de ma vie qui s’en va », ajoute-t-il.

Quant au porte-parole du parti Mamadou Touré sur qui la tristesse se lit sur son visage, il affirme que « c’est un engagement qu’il avait pris, nous sommes pris par l’émotion nous respectons son choix ».

Une photo de famille qui était prévue sur le parvis de la Fondation n’a pas eu lieu.