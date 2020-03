05 Mars 2020 – Les précautions contre le Covid-19 alimentent la presse béninoise

APA-Cotonou (Bénin) De notre correspondant: Ulvaeus Balogoun – Les quotidiens béninois reçus, jeudi à APA, mettent le focus sur les recommandations et les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la prévention et de la riposte contre le coronavirus.

« Lutte contre le Coronavirus-Le gouvernement en état d’alerte », constate La Nation, expliquant que « depuis la survenue de cette épidémie, le gouvernement a pris des mesures diligentes visant à prévenir son apparition dans notre pays et à en assurer une bonne gestion, le cas échéant. Mais sa progression au niveau mondial a amené l’Organisation mondiale de la Santé à en faire une urgence de santé publique de portée internationale ».

Ce qui pousse Le Routier à dire que « l’administration Talon met au point un plan de contingence ». Selon ce journal, « compte tenu de cette évolution critique et des cas de contamination enregistrés dans certains pays ouest-africains, le Conseil des ministres a approuvé les mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte préconisées par le ministère de la Santé ».

L’Evènement Précis renchérit : « Le Bénin a mis en place un plan de contingence pour la lutte contre le Covid-19 ».

Entre autre mesures, ce journal évoque « la prescription systématique de l’auto isolement pour les voyageurs en provenance des pays touchés ou à risque ; la recommandation d’éviter les poignées de mains et accolades ; la restriction des voyages vers les pays touchés, la mise en place d’une ligne verte pour informer, orienter et conseiller les populations ».

Si Bénin Intelligent relève que « poignées de main et accolades sont déconseillées », La Priorité mentionne que « le Bénin renforce son dispositif contre le Coronavirus ».

Ce quotidien revient sur le dispositif installé dans la zone aéroportuaire et composé de caméras, de scanners et pistolets thermiques, de gels hydro-alcooliques et de solutions chlorhydriques. Le journal ajoute que les frontières terrestres ne sont pas laissées pour compte car, « des agents de santé bien équipés sont déployés en vue de détecter et de prendre en charge tout cas suspect ».

Fraternité met l’accent sur le « Nouvel appui du gouvernement en faveur des étudiants béninois en Chine ».

D’après le quotidien, le gouvernement a élargi et renforcé son assistance financière à tous les étudiants béninois en Chine.

Le Matinal, pour sa part, annonce « qu’il sera octroyé une assistance financière complémentaire à ceux qui sont basés à Wuhan puis une assistance à chacun des 386 autres étudiants répartis sur le territoire chinois ».

A en croire le Matinal, « l’aide servira notamment à satisfaire leurs besoins urgents pour l’achat des kits de protection et pour faire face au renchérissement du coût de vie en raison de l’épidémie ».

« Le gouvernement vole au secours des étudiants en Chine », conclut Le Radar.

UB/te/APA