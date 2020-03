Un étudiant appréhendé pour tentative de vol

Les éléments du commissariat de police du 35è arrondissement, en patrouille, ont appréhendé le lundi 2 mars 2020, à Abidjan-Cocody, aux environs de 15 heures, un étudiant, suite à une tentative de vol à main armée dans un point de transfert de mobile money au quartier Laurier 15.

Selon la Direction générale de la police nationale (Dgpn) qui donne l’information, il s’agit du nommé YKF, Ivoirien et étudiant à l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) et domicilié à Marcory.

A en croire la Dgpn, ce lugubre personnage, se faisant passer pour un client, a tenu en respect avec une arme factice la gérante du point de transfert après l’avoir violentée. Malheureusement pour lui, il a été maîtrisé par les forces de l’ordre en patrouille lorsqu’il tentait de s’enfuir avec le montant se trouvant dans la caisse.

