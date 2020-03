Rugby : la FIR lance une campagne de financement participatif pour l’académie Max Brito

L’ambition finale est la double qualification de la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde de 2023 en France et les Jeux Olympiques de 2024 à Paris

ABIDJAN, Côte d’Ivoire, 4 mars 2020/ — La Fédération Ivoirienne de Rugby est dans la phase active de son projet « CÔTE D’IVOIRE RUGBY ».

Ce projet dont l’ambition finale est la double qualification de la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde de 2023 en France et les Jeux Olympiques de 2024 à Paris (#RUGBYIVOIRE2024) vise à repositionner le rugby ivoirien dans le top de la balle ovale africaine et mondial.

Pour ce faire, l’administration du président de la FIR, Dr Elvis Tano mise sur la formation à la base avec l’organisation des tournois pour jeunes et une meilleure réorganisation et restructuration du championnat de Rugby à XV et à VII. À cela, s’ajoute la création de l’académie Max Brito pour les U20.

Afin de fédérer et mobiliser l’ensemble des acteurs et potentiels partenaires, la FIR.CI a décidé de lancer une campagne de financement participatif (crowdfunding) pour récolter des fonds pour démarrer au mieux l’aventure par l’académie Max Brito. Cette campagne a débuté du lundi 24 février 2020.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la fédération rêve à nouveau de devenir grande en se lançant dans une aventure humaine et sportive ambitieuse. Les objectifs qui font battre le cœur du rugby ivoirien sont la mise en œuvre d’une politique sportive et philanthropique, pour les hommes comme pour les femmes avec la création d’une académie pour les jeunes baptisées Max Brito.

Après avoir été le seul pays d’Afrique noire à participer à la Coupe du Monde 1995, la Côte d’Ivoire revient de plus belle pour tenter de se qualifier, chez les femmes et chez les hommes, avec pour eux la Coupe du Monde de rugby à XV en 2023. Puis, avec le rugby à VII féminin et masculin, aux JO Paris 2024. Et la création de cette académie est au cœur du projet. Seule, ne pourra y arriver. D’où le lancement de cette campagne de financement participatif pour démarrer l’aventure.

« Alors, que vous soyez un club glorieux du Top 14 ou un club de 4ème série, une star de rugby ou un anonyme épanoui, aidez-la à faire de ce rêve une réalité », lancé la FIR.

