La Côte d’Ivoire dégage près de 650 millions FCFA pour la prévention contre le Coronavirus

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Le gouvernement ivoirien a renforcé les contrôles sanitaires au niveau des aéroports, ports et frontières terrestres de la Côte d’Ivoire et dégagé un montant de près de 650 millions FCFA pour la prévention contre l’épidémie de Coronavirus qui sévit dans près d’une trentaine de pays dans le monde dont des États africains.

L’annonce a été faite mercredi à Abidjan par Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien à l’issue d’un Conseil des ministres présidé par le chef de l’État Alassane Ouattara. « L’État de Côte d’Ivoire a dégagé aujourd’hui près de 650 millions FCFA pour la prévention. Le président de la République a donné des instructions pour que les ressources sollicitées soient mises à disposition pour faciliter les activités du Comité qui travaille à la prévention», a dit M. Touré à la presse annonçant le renforcement des mesures de prévention de cette maladie.

Au nombre de celles-ci, il a cité entre autres, la réunion hebdomadaire du Comité de veille présidé par le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des aéroports, ports et frontières terrestres et la formation des équipes d’intervention rapide des districts sanitaires pour les interventions et la vérification des alertes.

L’épidémie de la maladie à Coronavirus est survenue en Chine en décembre 2019. Cette maladie qui s’est propagée dans une trentaine de pays dont des Etats africains, a fait à ce jour plus de 3000 morts et près de 90 000 malades dans le monde.

LB/ls/APA