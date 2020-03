Le président Embaló nomme un gouvernement de 32 membres

APA-Bissau (Guinée Bissau) De notre correspondant : Nouha Mancaly – Le Premier ministre bissau-guinéen, Nuno Gomes Nabiam a rendu public, lundi soir, son gouvernement composé de 32 membres, dont 19 ministères et 13 secrétariats d’État, le ministre de la Santé Publique n’étant pas encore nommé.

La nouvelle équipe gouvernementale compte sept femmes, notamment quatre ministres et trois secrétaires d’Etat. Le gouvernement destitué d’Aristides Gomes comptait 31 membres avec 11 femmes.

Dans ce gouvernement, on note la présence d’une militante du PAIGC, Suzi Carla Barbosa, qui occupe le portefeuille des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, un poste qu’elle occupait dans le gouvernement d’Aristides Gomes.

L’autre nouveauté, c’est le retour de l’économiste João Aladje Fadiá, ancien directeur national de la Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), nommé au ministère des Finances.

Les membres du Mouvement pour l’alternance démocratique (MADEM) qui avait porté la candidature d’Embalo à la présidentielle, du Parti du renouveau social (PRS), de l’Assemblée du peuple uni-Parti démocratique de Guinée-Bissau (APU-PDGB) dominent le nouveau gouvernement.

Úmaro Sissoco Embaló a remporté le second tour la présidentielle du 29 décembre 2019 avec 53,55% des voix, contre 46,45% pour son challenger, Domingos Simões Pereira du PAIGC qui réfute les résultats.

Investi «symboliquement» le 27 février dernier, le président Embaló a nommé le lendemain, l’ingénieur Nuno Gomes Nabiam, au poste de Premier ministre.

Voici les noms des membres du gouvernement:

Ministères :

– M. Mamadu Serifo Djaquité (MADEM-G15) : Ministre de la Présidence du Conseil des ministres et des Affaires parlementaires

– M. Jorge Malú (PRS) : Ministre des Ressources naturelles et de l’Energie

– M. Jorge Mandinga (APU) : Ministre des Transports et des Communications

– M. Abel da Silva Gomes (MADEM-G15) : Ministre de l’Agriculture et du Développement rural

– M. Victor Mandinga (MADEM-G15) : Ministre de l’Economie, du Plan et de l’Intégration régionale

– M. João Aladje Mamadú Fadiá (indépendant) : Ministre des Finances

– Mme Suzi Carla Barbosa (PAIGC) : Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés

– M. Botche Candé : Ministre de l’Intérieur

– M. Fernando Mendonça (Cadogo) : Ministre de la Justice

– M. Sandji Fati (MADEM-G15) : Ministre de la Défense et de la Liberté des combattants du pays

– M. Fernando Dias (PRS) : Ministre de l’Administration territoriale et des Collectivités locales

– M. Malam Sambú (PRS) : Ministre des Pêches

– M. Antόnio Artur Sanhá (PRS) : Ministre du Commerce et de l’Industrie

– M. Arcénio Abdulai Jibrilo Baldé (MADEM-G15) : Ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur

– Mme Maria Celina Vieira (APU) : Ministre de l’Administration publique, Tu travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale

– Ministre de la santé publique (à nommer)

– Mme Maria da Conceição Évora (MADEM-G15) : Ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité sociale

– M. Fidelis Forbs (MADEM-15) : Ministre des Travaux publics, du Logement et de l’Urbanisme

– . Viriato Soares Cassamá: Ministre de l’Environnement et de la Biodiversité

Secrétariats d’Etat :

* Mme Dara Yurgan da Fonseca Ramos (MADEM-G15) : Secrétaire d’État aux Communautés

* M. Augusto Gomes (APU) : Secrétaire d’État à la Coopération internationale

* M. Florentino Fernando Dias (MADEM-G15) : Secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports

* M. José Carlos Varela Cassimiro (MADEM-G15) : Secrétaire d’État aux Affaires budgétaires et fiscales

* M. Ilídio Vieira Té (PRS) : Secrétaire d’État au Trésor

* Mme Cornélia Lopes Man (APU) : Secrétaire d’État à la Gestion hospitalière

* M. Garcia Bifa Bideta (APU) : Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique

* Mme Nhima Sissé (MADEM-G15) : Secrétaire d’État au Tourisme et à l’Artisanat

* M. Mário Fambé (PRS) : Secrétaire d’État à l’Ordre public

* Mme Mόnica Buarό da Costa (PRS) : Secrétaire d’État à l’Aménagement du territoire et à l’Intégration régionale

* M. Francelino Cunha (PRS) : Secrétaire d’État à la Culture

* M. Conco Turé (MADEM-G15) : Secrétaire d’État à la Communication sociale

* M. Augusto Nhaga (RGB-M. BAFATA) : Secrétaire d’État aux Combattants de la liberté nationale

