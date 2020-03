L’Opposition réclame « des éclaircissements » sur l’utilisation d’un fonds de la BM pour les CNI

Abidjan, 01 mars 2020 – 12H41 GMT [ALERTE INFO] – Les députés ivoiriens membres du groupe parlementaire Rassemblement (opposition) ont réclamé « des éclaircissements » au gouvernement sur « l’utilisation finale » d’un fonds de la Banque mondiale (BM) estimé à « environ 30 milliards de FCFA », devant permettre « l’attribution à chaque habitant d’un numéro national d’identification et l’édition de cartes nationales d’identité » (CNI), dans une note dimanche.

« Le groupe parlementaire Rassemblement s’interroge sur l’utilisation finale des fonds alloués par la Banque mondiale (et) demande des éclaircissements à ce sujet », peut-on lire dans la note signée d’Issiaka Fofana, rappelant que « la Côte d’Ivoire a bénéficié d’un financement d’environ 30 milliards de FCFA pour la mise en place d’un système harmonisé d’identification biométrique et biographique des personnes vivant sur son territoire, via un Registre national des personnes physiques (RNPP) ».

L’opération censée « débuter en 2016 et s’achever en 2020 avec l’attribution à chaque habitant d’un Numéro national d’identification (NNI) et l’édition de cartes nationales d’identité biométrique », n’a été lancée « qu’en décembre 2019 », a déploré Rassemblement, relevant « un difficile déroulement avec les changements intervenus à la tête de l’office chargé de l’identification ».

Ces députés, qui s’étaient par ailleurs opposés au paiement de la somme de 5.000 FCFA fixée pour l’établissement de la CNI lors de l’examen de la loi sur l’identification à l’Assemblée, se sont dits étonnés que « le gouvernement ivoirien maintienne sa décision de faire supporter les frais d’édition et de production de la CNI aux populations », en dépit du « financement obtenu de la Banque mondiale ».

Le groupe Rassemblement a également annoncé sa « décision de saisir le président de l’Assemblée nationale pour solliciter la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur l’utilisation de (ces) fonds mis à la disposition du gouvernement », tout en assurant qu’il « reste mobilisé au côté du peuple ivoirien pour obtenir la gratuité de la CNI pour tous les citoyens, sans distinction et sans discrimination ».

Vendredi, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) s’est insurgé « contre l’opacité de tout le processus d‘identification » et a qualifié l’opération d’enrôlement de « vaste escroquerie organisée », face à la presse.

Relevant « les failles » de cette opération qui devrait permettre à terme à 11 millions d’Ivoiriens d’avoir leurs CNI, allant de son “début tardif’’ à “l’exclusion du monde rural’’ en passant par “le coût prohibitif’’ de la carte d’identité et “l’insuffisance des sites’’ d’enrôlement, le secrétaire exécutif du PDCI Maurice Kacou Guikahué a indiqué que ces “dysfonctionnements prévisibles font planer de graves menaces sur la paix’’ en Côte d’Ivoire.

MYA