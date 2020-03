Le Magnific annonce du « lourd » pour ses 10 ans

L’année 2020 marque un tournant important dans la carrière de l’humoriste Bah Jacques Sylvère, plus connu sous le nom de Magnific.

Le talentueux artiste aux blagues irrésistibles totalise, en effet, 10 années de carrière. Reconnaissant à son public et à tous ceux qui ont participé à l’écriture de cette décennie d’aventure, le natif de Tiessian (région du Guémon) organise un spectacle dénommé : « Le Jubilé des 10 Années de Magnific ». Cette fête est prévue le 6 juin prochain à la salle Anoumanbo du Palais de la culture, à Treichville.

En conférence de presse le 27 février du côté de Cocody, il a annoncé un show inédit qui, outre son talent d’humoriste, mettra en lumière ses talents insoupçonnés de chanteur. « Ce sera 95 % humour et 5% chanson », a-t-il promis. Poursuivant, il a expliqué qu’il ne s’agit pas d’un One man show, mais d’un spectacle ouvert qui verra la participation de nombreux humoristes.

L’artiste entend, en effet, fédérer autour de lui à l’occasion de cet évènement à la fois la génération de ses devanciers, la vague actuelle d’humoristes et la génération naissante. La présence massive d’humoristes à la conférence de presse, et non des moindres (Mamane, Digbeu Cravate, Agalawal, Adama Dahico…), laisse présager un véritable bloc autour de Magnifc le 6 juin prochain.

Lire la source sur FratMat.