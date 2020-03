Baisse des prix de l’essence super et du gasoil en Côte d’Ivoire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Les prix du carburant enregistrent une baisse de 5 FCFA en Côte d’Ivoire où le litre du gasoil passe de 615 à 610 FCFA, tandis que celui de l’essence super sans plomb passe de 630 à 625 FCFA sur la période du 1er au 31 mars prochain, rapporte une note d’information du ministère du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables transmise dimanche à APA.

Quant au prix du litre à l’ambiant du pétrole lampant, il a été maintenu à 555 FCFA. En ce qui concerne le gaz butane, les prix sont restés inchangés comme le mois dernier.

Ainsi les prix des bouteilles de 6 kg, 12,5 kg et 15 kg ont été maintenus respectivement à 2000 FCFA, 5200 FCFA et à 6965 FCFA. Les prix des bouteilles de 17,5 kg, 25 kg et 28 kg fixés respectivement à 8 125 FCFA, 11 610 FCFA et 13 000 FCFA sont restés également inchangés.

L’ajustement des prix à la pompe du carburant, en Côte d’Ivoire, se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial.

