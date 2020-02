Signature des marchés de 60 collèges de proximité financés sur le C2D

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Le gouvernement ivoirien a approuvé vendredi des marchés de construction de 60 collèges de proximité, financés par le Contrat de désendettement et de développement (C2D), lors d’une cérémonie de signature à la Primature, sous les auspices du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Ces marchés ont été signés, pour le compte du gouvernement, par le ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara et le ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo.

La coordinatrice du Secrétariat technique du C2D, Mme Djatti Epse Diaté Léa, a indiqué qu’il s’agit de marchés visant la construction de 60 collèges de proximité dont les travaux devraient être lancés en mars 2020 pour un coût total de 20 milliards Fcfa.

Ces collèges, dira-t-elle, seront construits sur toute l’étendue du territoire ivoirien, entre autres à Gagnoa, Sansandra, Divo, Issia, Soubré, Duekoué, Man, Touba, dans l’Ouest du pays, à Boundiali, Korhogo (7) et 7 à Ferkessedougou, Séguéla, Mankono, dans le Nord ivoirien.

« Dans le cadre du premier C2D nous avons 15 366 élèves dont 7 557 filles et dans le cadre deuxième C2D, la cible est de 49 280 élèves qui vont bénéficier de ce projet », a relevé Mme Djatti, faisant remarquer que « ce n’est que 60 collèges sur les 123 en ce qui concerne le 2è C2D ».

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, a laissé entendre que ce projet devrait s’achever en 2021, espérant les « inaugurer ». L’année 2020, une année électorale pour la Côte d’Ivoire, sera marquée par l’élection présidentielle d’octobre 2020.

L’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Gilles Huberson, a souligné le « caractère unique et sans précèdent » de cette coopération en Afrique et dans le monde, qui prévoit la construction simultanée et l’équipement de plusieurs centaines de collèges de proximité dans le pays.

« Aucun programme d’une telle ampleur n’a jamais été déployée dans l’ensemble de la sous-région, ni même ailleurs sur le continent », a-t-il insisté, insinuant que cela est l’expression d’une volonté politique ambitieuse et structurante.

« Au-delà de 40 collèges de proximité dont la France a déjà appuyé la construction, 123 nouveaux collèges de proximité seront construits dans les différentes régions, permettant la scolarisation de près de 50 000 jeunes Ivoiriens en milieu rural », a dit l’ambassadeur Gilles Huberson.

La France entend faire de l’éducation une « priorité absolue » dans ses relations avec l’Afrique. En janvier, Paris a octroyé un prêt à l’Etat ivoirien de 131 millions d’euros soit 86 milliards Fcfa consacrés à la construction de 58 collèges de proximité supplémentaires en zone s périurbaines.

Mme Kandia Camara s’est félicitée de cette coopération avec la France qui permettra de réaliser le programme du chef de l’Etat Alassane Ouattara qui est de scolariser tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, une obligation d’ailleurs imposée aux parents.

Il est prévu la construction de 200 collèges de proximité dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième Contrat de désendettement et de développement (C2D) signée entre la France et la Côte d’Ivoire Le 03 décembre 2014, à Paris.

Le Contrat de désendettement et de développement (C2D) est un mécanisme de financement du développement qui consiste à la reconversion de la dette remboursée en subvention pour des projets, choisis d’un commun accord entre la Côte d’Ivoire et la France.

