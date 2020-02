Le gouvernement légalise la production de chanvre industriel

APA-Lilongwe (Malawi) – Le parlement malawien a adopté une loi autorisant la culture du cannabis dans le pays, a déclaré jeudi un ministre.

Le ministre de l’Agriculture, de l’irrigation et du développement hydraulique, Kondwani Nankhumwa, a déclaré aux journalistes que le projet de loi sur la réglementation du cannabis établit l’Autorité de réglementation du cannabis (CRA), qui serait chargée de délivrer les licences et de réglementer les programmes de chanvre médicinal et industriel.

« La CRA accordera des licences pour cultiver, traiter, stocker, vendre, distribuer et exporter le cannabis, ainsi que des permis pour mener des programmes de recherche scientifique », a déclaré M. Nankhumwa.

Le chanvre, ajoute-il, serait cultivé selon des procédures et des pratiques strictes, y compris la non-implication d’enfants.

Quiconque enfreindrait la loi sur la culture, le traitement ou la distribution du chanvre serait passible d’une peine de 25 ans de prison ou d’une amende de 50 millions de Shilling kényan (environ 69.000 dollars américains).

