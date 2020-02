Fraude à la fonction publique : « il n’y a pas de scandale » (Directeur de cabinet)

Abidjan, 28 février 2020 – 15H19 GMT [ALERTE INFO] – Le directeur de cabinet du ministre ivoirien de la Fonction Publique, Séraphin Oka a affirmé vendredi qu’il n’y avait « pas de scandale » lié aux concours, après qu’une note faisant état de fraude suite à la proclamation de nouveaux résultats après les premiers de la session 2019 a circulé sur les réseaux sociaux.

« Il n’y a pas de scandale au niveau des proclamations du 2e résultat », a relevé M. Oka.

Une note faisant état de « personnes déclarées admises sur le site internet du ministère » alors qu’elles n’avaient pas « été retenues à l’issue des délibérations », après la proclamation de nouveaux résultats, a circulé sur les réseaux sociaux.

« On fait une délibération, on proclame les résultats. Il y a des omissions, des réclamations. C’est normal qu’on prenne en compte ces réclamations et qu’après qu’on publie les résultats », s’est défendu Séraphin Oka .

Il a accusé des personnes d’avoir « produit ce faux document pour salir le ministre » sans les citer, dénonçant « cette pratique ».

EFI