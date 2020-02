Coronavirus : le Nigéria suspend le pèlerinage à la Mecque

APA-Abuja (Nigeria) – La Commission nationale du Hadj du Nigeria (NAHCON) a annoncé, vendredi, la suspension du voyage des pèlerins en Arabie Saoudite à cause de l’épidémie du coronavirus.

La NAHCON a expliqué que les dispositions prises pour les pèlerins du Nigeria qui se rendent en Arabie Saoudite pour la Oumra ou pour visiter la mosquée du Prophète à Médine ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Mme Fatima Sanda Usara, responsable des affaires publiques du NAHCON, a déclaré que cette décision est devenue nécessaire suite à la suspension temporaire de la Oumra par le Royaume d’ Arabie Saoudite par précaution contre la propagation du coronavirus.

Le Nigeria a confirmé vendredi le premier cas de coronavirus par l’intermédiaire d’un ressortissant italien qui travaille dans le pays.

Le coronavirus a fait de nombreux morts et certains pays où des cas ont été confirmés ont fermé des écoles et d’autres lieux de rassemblement public.

Le Centre national de contrôle des maladies, une agence et un ministère fédéral de la santé ont pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie au Nigeria.

« Le NAHCON s’identifie à cette mesure courageuse prise par l’Arabie saoudite et affirme son engagement et sa coopération dans l’intérêt des musulmans du monde et de l’humanité en général. Les pèlerins nigérians pour la Oumra doivent noter que cette suspension est effective pour ceux qui ont déjà reçu des visas de voyage et qui sont sur le point de voyager ainsi que pour ceux qui prévoient de le faire dans un avenir proche », a déclaré la Commission.

