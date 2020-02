Blé Goudé échange avec le journaliste ivoirien Alafé Wakili aux Pays-Bas

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – L’ancien ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo (l’ex-président ivoirien), Charles Blé Goudé, en liberté conditionnelle aux Pays-Bas a échangé vendredi avec des journalistes ivoiriens dont Alafé Wakili, le directeur général du quotidien ivoirien “L’Intelligent d’Abidjan” sur la présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire.

Selon une note d’information transmise à APA, M. Wakili et ses confrères Augustin Safou, Jean-Paul Oro et Philippe Yacé, se sont entretenus pendant près de trois heures d’horloge avec l’ancien patron des “Jeunes patriotes” ivoiriens sur la situation sociopolitique et la réconciliation en Côte d’Ivoire. L’élection présidentielle d’octobre prochain a occupé un pan important de leurs échanges.

Acquitté depuis janvier 2019 des charges de crimes contre l’humanité commis pendant la crise postélectorale ivoirienne de 2010-2011, Charles Blé Goudé est en liberté conditionnelle aux Pays-Bas en attente de la fin de la procédure judiciaire à son encontre.

La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) rendra sa décision sur la mise en liberté sous conditions de Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé « après délibération en temps voulu », a dit récemment à APA le porte-parole de la juridiction, Fadi El Abdallah.

LB/ls/APA