Lancement à Abidjan d’un programme pour former près de 1000 promoteurs de PME et TPE

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le ministère ivoirien de la promotion des Petites et moyennes entreprises (PME) de concert avec le GIZ, l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement, a lancé jeudi à Abidjan, un programme dénommé « SI Jobs », qui permettra de former environ cinq-cents PME ainsi que deux-cents Très petites entreprises (TPE) et créer 2250 emplois en Côte d’Ivoire, a constaté APA sur place.

Ce programme de formation d’un coût de 18 millions d’euros (plus de 11 milliards FCFA) qui durera deux ans pour sa première phase, permettra de renforcer les capacités des promoteurs des PME et des TPE.

Selon Félix Anoblé, le ministre ivoirien de la promotion des PME, ces formations vont améliorer les différentes entreprises et permettront au final, la création de 2250 emplois avec l’augmentation de la compétitivité des PME.

Ce programme, a, par ailleurs, précisé M. Anoblé, vise trois objectifs spécifiques. Notamment, l’amélioration des conditions d’investissement pour les entreprises européennes et africaines désireuses de développer des affaires en Côte d’Ivoire, l’amélioration des capacités des entreprises locales et la mise en place d’un cluster pour un partenariat dynamique entre les PME locales et internationales.

« L’appui aux PME se décline en un parcours qui part du diagnostic de la PME passant par la conception et la mise en oeuvre d’un plan d’accompagnement-conseil pour aboutir à la mise en relation de la PME avec un établissement financier et son suivi post-financement », a expliqué M. Anoblé saluant l’Allemagne pour cette coopération.

« On sait que la Côte d’Ivoire est un pays fortement agricole et aujourd’hui il est important de pouvoir développer des PME transformatrices de nos matières premières. Nous appelons donc les ivoiriens à s’orienter vers la transformation agricole », a exhorté M. Anoblé.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Allemagne en Côte d’Ivoire, Michael Grau a salué l’excellence des relations entre son pays et la Côte d’Ivoire qui sont basées selon lui, sur une « communauté de valeur ».

Le programme pour l’emploi et la promotion des PME en Côte d’Ivoire a pour objectif global de promouvoir la création d’emplois décents par l’appui aux entreprises.

Ce programme se compose de trois domaines d’actions principaux que sont la promotion et le soutien aux investissements, l’appui et le renforcement des PME en Côte d’Ivoire et le développement de l’écosystème entrepreneurial dans le secteur TIC/technologie.

