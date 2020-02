Le directeur des Sports de Samatiguila perd son fils dans une noyade

Le fils du Directeur départemental (Dd) des Sports de Samatiguila (Nord, région du Kabadougou) est décédé le dimanche 23 février, en début d’après-midi, suite à une noyade dans un barrage hydro-agricole près de Niakara (Centre-nord, région du Hambol), a constaté l’AIP sur place.

Check Kader Koné (16 ans), élève en classe de 2nde C1 au lycée municipal Henri Konan Bédié de Niakara, parti dimanche vers 13h pour une baignade au barrage Nanlo Bamba, à environ 2 km au Sud-est de la ville, est resté dans cette grande retenue d’eau, au grand dam de ses quatre copains venus avec lui.

Repêché le même jour des profondeurs des eaux, le corps inerte de l’adolescent a été inhumé près du barrage hydro-agricole conformément aux us et coutumes du terroir et ce, après les constatations d’usage.

Fils du Dd des Sports de Samatiguila, Drissa Koné, anciennement professeur d’Éducation physique et sportive (Eps) dans ledit établissement scolaire public du secondaire, Kader Koné était connu pour son penchant pour la culture, notamment le théâtre.

