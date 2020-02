Le BTPR recrute des agents recenseurs, voici les conditions

Dans le cadre du Recensement général de la population et de l’habitat (Rp 2020), le Bureau technique permanent du recensement (BTPR) recrute 35900 agents.

Pour faire acte de candidature, il faut, entre autres, être Ivoirien ; être âgé de 18 ans au minimum et de 45 ans au maximum, au moment du dépôt du dossier de candidature ; avoir un niveau d’étude minimum de la classe de première dans l’enseignement général ou technique et savoir utiliser une tablette informatique ou un smartphone.

Le candidat doit avoir une expérience professionnelle en collecte de données : avoir une connaissance en logiciel bureautique ; être en bonne santé physique, mentale et intellectuelle ; être libre de tout engagement sur la période d’Avril à Mai 2020 et surtout être capable de travailler en équipe et sous pression.

Les dossiers de candidature doivent être postés sur le site du 15 au 28 Février 2020 à minuit délai de rigueur. L’heure de l’enregistrement faisant foi. Toutefois, pour les régions sans couverture d’internet, les postulants doivent faire enregistrer leurs dossiers de candidature auprès d’un agent désigné à cet effet dans les chefs-lieux de sous-préfecture du 15 au 28 Février 2020, de 7h30 à 16h30, délai de rigueur.

Voici la liste des éléments constituant le dossier de candidature

-Une lettre de motivation adressée au directeur général de l’INS (Institut National de la Statistique);

-Un Curriculum Vitae;

-Une photocopie de diplôme légalisée ou de tout autre document attestant du niveau première dans l’enseignement général ou technique;

-Une photocopie du titre d’identité légal (Carte Nationale d’Identité, Attestation d’Identité, Passeport).

